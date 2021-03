Gabriel Soto da pistas de cuándo podría ocurrir su boda con Irina Baeva

"Que me saliera con un anillo sí fue algo muy inesperado, fue algo muy bonito", reveló Irina en entrevista con Yordi Rosado, donde además relató cómo le dieron la noticia a sus papás.

"Regresamos aquí a México y me dijo: 'No, pues tenemos que hacer un FaceTime'. Se arregló y todo nos sentamos frente al teléfono a hacer el FaceTime y él: 'Me quiero casar con su hija', mientras me decía: 'Tradúceles, diles que te amo', entonces a mí me da pena traducir ese tipo de cosas y mi papá lloró", narró.