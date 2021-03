Paris Hilton acusa a David Letterman de humillarla en una vieja y cruel entrevista

La famosa heredera recordó uno de sus momentos más incómodos en la TV.

Paris Hilton recordó una entrevista con David Letterman, en la que el presentador la interrogó sobre su período en la cárcel en 2007.

La estrella, que recientemente comenzó a abordar su experiencia al crecer en el centro de atención, habló Hunter March de E! News sobre la polémica entrevista en su podcast This Is Paris. Ella recordó que el equipo de Letterman le pidió que apareciera en el programa durante muchos meses, pero rechazó la oportunidad porque "no quería hablar" de su tiempo en la cárcel.