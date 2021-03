El paseador de perros de Lady Gaga rompió su silencio luego de estar "cerca de la muerte"

Fischer también le envió unas palabras a sus amigos, familia, clientes y equipo médico por ayudarlo a sobrevivir al estar hospitalizado. "Los primeros que me ayudaron y literalmente salvaron mi vida. No puedo agradecerles lo suficiente. Y para Elisha, mi familia en Haüs y @ladygaga: tus bebés están de vuelta y tu familia está completa. ¡Lo logramos! Me has demostrado tu apoyo durante toda esta crisis para mí y mi familia. Pero además has sido una amiga sin importar lo crítico de perder a tus bebés. Te amo y te agradezco".