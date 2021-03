James Charles niega las acusaciones de haberse involucrado con un menor de edad en las redes sociales

James admitió haber intercambiado fotos con el adolescente, pero dijo que tenía la impresión de que el individuo tenía 18 años. "La semana pasada, me encontré con alguien en mi página de exploración de Instagram, vi que me seguía y lo agregué a Snapchat", dijo la influencer en la declaración. "A la mañana siguiente, me desperté con varias instantáneas de esta persona emocionada porque lo agregué, diciendo que [ellos] me amaban y [ellos] me dijeron [que tenían] 18 años, así que comencé a coquetear".