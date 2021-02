10 celebridades que han salido del clóset durante 2021

JoJo dijo que dos días después de compartir esta foto, le estaba diciendo a su novia por teléfono que estaba empezando a comprender lo potencialmente arriesgado que este momento podría haber sido para su carrera.

"...Si perdí todo lo que creé por ser yo misma y por amar a quien quiero amar, no lo quiero. Eso no es lo que quiero si no puedo amar a quien quiero amar. Ese es uno de los cosas más importantes para mí".