Paris Hilton recordó como Carter Reum la engañó con su propuesta de matrimonio

Paris lo explicó así: "Creo que me para hacerme creer que no iba a suceder, él me dijo 'si no estás lista a tiempo, podemos solo pasar el rato y hacerlo otro día'. Asi que no pensé que iba a pasar en ese momento, me engañó. Bajamos a la playa y ahí me pidió que nos casáramos. Fue uno de los momentos más románticos de mi vida".