Gerente de Vogue México también acusa a Andrés Roemer de conducta sexual inapropiada

"(Tiempo después) me dice que quiere hablar de trabajo y me dijo si podría alcanzarlo en un restaurante en la colonia Roma... él ya había pedido una botella de vino y yo pedí un tecito".

Coincidiendo con el relato de las otras víctimas, Danny contó que la invitó a su casa con la excusa de hablar de trabajo.

"Me dijo te doy el tour (por la vivienda) y cuando llegamos a su recámara entró al baño y yo me quedé viendo unas obras que tenía en su cuarto. En el baño se tardó uno o dos minutos máximo, fue muy veloz y de repente me sale con una bata de baño y nada abajo, se me vino encima, me empezó a decir una serie de cosas para mí vulgares".

Agregó: "Tengo un ángel muy grande que me iluminó, por lo que en ese momento lo aventé y salí corriendo como bala"