Todo sobre la "noche de chicas" que tuvo Kim Kardashian luego de pedir el divorcio de Kanye West

Esta chica solo quiere divertirse un poco.

Solo unos pocos días después de que Kim Kardashian solicitara el divorcio de Kanye West, la estrella de Keeping Up With the Kardashians despejó su mente de todo el asunto de la separación gracias a una velada con su familia y amigas cercanas.

El martes, 23 de febrero, la madre de cuatro disfrutó de una cena en Matsuhisa en Beverly Hills con Kourtney Kardashian, Stephanie Shepherd y LaLa Anthony.

"Kim estaba sentada en una mesa para seis junto a Kourtney", compartió un testigo con E! News. "Pidieron muchos platos de sushi diferentes y compartieron todo. Kim parecía relajada y feliz. Se reía con sus amigas y se tomaba selfies".