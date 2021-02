La tiktoker Zoe LaVerne ¿Embarazada de un chico de 13 años?

Ella también elogió a Dawson. "¡¡Vas a ser un gran papá!! ¡Te amo mucho!", escribió en una publicación diferente de Instagram. "Gracias por cambiar tanto mi vida y hacerme la chica más feliz del mundo".

Dawson, quien ha estado saliendo con Zoe durante tres meses, también señaló que la pareja "no podría estar más feliz".

"Para los idiotas que hablan mi**das, yo soy el padre", escribió en Instagram. "Zoe y Connor no hicieron nada para tener un bebé. Eso es imposible. Y si no tienes nada bueno que decir, no digas nada en absoluto. Eso es repugnante y un golpe muy bajo, hablar mi**das sobre un niño que no ha nacido. Es repugnante. ¡Por favor envíen solo vibras positivas!"