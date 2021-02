Kim Kardashian escucha esta dolorosa canción de ruptura en medio de su divorcio de Kanye West

El video de Kim presentaba la parte de la canción con la letra, "Todos mis amigos están cansados de escuchar cuánto te extraño / Pero de alguna forma me siento mal por ellos / Porque ellos nunca te conocerán como yo".

La canción continuaba, "Hoy conduje por los suburbios / Y me imaginé conduciendo a casa hacia ti / Sé que no eras perfecto, pero nunca me sentí así por nadie / Y simplemente no puedo imaginar cómo puedes estar tan bien conmigo lejos".