Jacky Bracamontes contó un secreto que su esposo le había ocultado sobre su fallecido hijo

Esta semana, Bracamontes ofreció una sincera entrevista al programa Hoy Día (Telemundo) y contó un secreto que le había ocultado su esposo, Martín Fuentes.

El piloto preservó las cenizas del niño sin revelárselo.

"Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba: '¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Diosito se llevó a mi niño? ¿Por qué no me lo dejó aquí conmigo? ¿Por qué me pasó esto?'. Pero después de mucho llorar y mucho tratar de entender, hubo una persona que me dijo ‘¿Por qué te preguntas el porqué?, mejor pregúntate el para qué, ¿para qué vino ese bebé a sus vidas?'".