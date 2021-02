Lucy Hale fue vista besándose con este actor de Riverdale

Hale lucía una chaqueta de color crema sobre una camiseta sin mangas blanca y jeans azules, mientras que Ulrich vestía un suéter negro y jeans azules. Ambos también usaron mascarillas en medio de la pandemia de coronavirus.

Si bien ninguno de ellos ha comentado públicamente sobre las imágenes, esta no es la primera vez que se encuentran en el centro de un rumor de romance. En mayo pasado, por ejemplo, Ulrich provocó especulaciones sobre compromiso después de que se viera a Megan Blake Irwin con un gran anillo en fotos que había publicado del dúo, subtitulando una, "Mía para siempre". Sin embargo, su representante le dijo a E! News que la estrella de Riverdale y la modelo no estaban comprometidos. Solo unos meses después, The Daily Mail informó que los dos dejaron de seguirse y eliminaron fotos el uno del otro en Instagram, lo que sugiere que tomaron caminos separados.