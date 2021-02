Kourtney Kardashian es la novia más orgullosa y le muestra su apoyo a Travis Barker

La música del rockero está presente en el player de la estrella de reality.

El 19 de febrero, Kourtney Kardashian recurrió a su Instagram Story para mostrar un poco de apoyo musical a su nuevo hombre, Travis Barker. La estrella de Keeping Up with the Kardashians compartió una captura de pantalla mientras escuchaba la canción de Barker con Trippie Redd, blackbear y Machine Gun Kelly titulada PILL BREAKER.