Mira a Kim Kardashian aconsejando a Tristan Thompson para recuperar a Khloé Kardashian

Así se gestó el regreso de este famoso par.

¿Khloé Kardashian y Tristan Thompson vuelven a estar juntos oficialmente?

Eso es lo que la hermana de Khloé, Kim Kardashian, y el propio jugador de la NBA están tratando de descubrir en este preview exclusivo de la temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians.

"Algunos días son buenos", le dice Tristan a Kim después de que ella le pregunta cómo están. "Y algunos días, se siente un poco frustrada por lo que sucede con los medios".