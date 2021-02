Pérdida de visión y daño cerebral: Las secuelas que sufre Demi Lovato luego de su sobredosis

Jeff Kravitz/FilmMagic

"Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí", compartió. "Fue un viaje doloroso, miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada".

Esta es la segunda vez que la cantante crea un documental sobre sus luchas con la sobriedad. Ella se abrió por primera vez sobre buscar tratamiento en el documental Simply Complicated de 2017.

Y aunque recayó poco después del estreno de la película, la estrella dijo que encuentra fuerza al compartir su historia con otros. "Me hago responsable", compartió el intérprete de Stone Cold. "Aprendí mucho de mi pasado. Estuve sobria durante seis años y aprendí mucho de ese viaje. Y lo principal que aprendí de ese viaje fue avanzar y hablar de mi historia me hizo responsable durante esos seis años".

Ella continuó, "Esa es una gran razón de por qué estoy haciendo esto, pero creo que estaba muy orgullosa del crecimiento que experimenté y algo dentro de mí estaba realmente emocionado de compartir eso con la gente".