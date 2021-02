Los fans de Britney Spears buscan mensajes ocultos en su última publicación de Instagram

Shutterstock

Si bien es seguro asumir que Britney no tenía la intención de expresar ningún significado oculto con la publicación, los comentarios de sus fanáticos reflejan el movimiento #FreeBritney que ha ganado mayor atención luego del debut de Framing Britney Spears. Publicado el 5 de febrero, este episodio de la serie documental de FX The New York Times Presents se centró en que la estrella ha estado bajo la tutela del padre Jamie Spears desde 2008, lo que significa que él tiene el control legal de sus decisiones personales y financieras.

En noviembre de 2020, un juez rechazó la solicitud de la cantante para que su padre fuera retirado de la tutela.