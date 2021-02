Scott Disick comparte sus primeras fotos con Amelia Hamlin ¡Míralos!

Scott, quien comparte tres hijos con su ex Kourtney Kardashian y se separó de su ex novia Sofia Richie el año pasado, fue visto en Miami con Amelia luciendo un nuevo color de cabello rubio platino. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve al magnate inmobiliario con la hija adolescente de la estrella de Real Housewives of Beverly Hills Lisa Rinna y el actor Harry Hamlin.

La pareja desató rumores de romance por primera vez cuando se les vio pasar tiempo juntos en la fiesta de cumpleaños/Halloween de Kendall Jenner, en octubre pasado. El mes siguiente, Amelia compartió una foto de Scott y otro amigo en su Instagram Story el Día de Acción de Gracias, junto con una leyenda que decía "Agradecida por esta gente".