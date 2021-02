Lana Condor está “en negación” ante el fin de To All the Boys…

No estamos listos para despedirnos de Lara Jean Covey y Peter Kavinsky.

Este viernes, 12 de febrero, marca el último capítulo de la franquicia To All the Boys, ya que la tercera y última película, titulada To All the Boys: Always and Forever, se lanzará en Netflix. Y parece que no somos los únicos que sufrimos por despedirnos de los protagonistas de la película.

El 11 de febrero, en un nuevo Daily Pop, las estrellas de la película Lana Condor y Noah Centineo hablaron sobre separarse de sus queridos personajes.