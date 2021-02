Meghan Markle ganó su dura demanda contra un tabloide británico

"Después de dos largos años de litigio, estoy agradecida por los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday rindan cuentas por sus prácticas ilegales y deshumanizantes", dijo la duquesa en un comunicado. "Estas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y The Daily Mail) no son nuevas, de hecho, han estado funcionando durante demasiado tiempo sin consecuencias. Para estos medios, es un juego. Para mí y para muchos otros es la vida real, las relaciones reales y una tristeza muy real. El daño que han hecho y continúan haciendo es profundo".

La Duquesa demandó a Associated Newspapers en 2019 después de que su periódico Mail on Sunday y el sitio web MailOnline publicaran extractos de una carta manuscrita de cinco páginas que ella le había enviado a su padre un año antes, poco después de su boda real con el príncipe Harry, a la cual no asistió Thomas por una enfermedad.