Gabriel Soto vuelve a hablar de su video íntimo y amenazó a quien lo filtró

"Yo digo: '¿Qué tiene de malo grabarse?'. O sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad", puntualizó.