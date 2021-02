Khloé Kardashian enloqueció a Tristan Thompson cuando intentó hacer esto con True

Luego, Khloé dio un giro y compartió una historia digna de risas sobre un incidente reciente que no le sentó bien a Tristan.

"Pero fue gracioso, el otro día, True va a cumplir tres años en abril y quería darle su primer corte, y cuando me refiero a corte, me refiero a ni siquiera media pulgada. Solo quería cortar un poco de sus pelos de bebé", reveló. "Y no creo que Tristan alguna vez me haya dicho que no y realmente se asustó porque yo quería cortarle el pelo. Fue una locura para mí. Él se estaba volviendo loco, llamó a mi hermano para que mi madre me disuadiera de eso. Llamó a mi mamá".