Mira por qué Ashley Benson decidió terminar con G-Eazy

Courtesy of Nights of the Jack

Aunque la relación entre él y Ashley parecía ser seria, la fuente describe al rapero, cuyo nombre real es Gerald Earl Gillum, como "el mismo tipo que siempre ha sido". Ni Ashley ni Gerald han comentado sobre la ruptura, pero una búsqueda rápida en el Instagram de la actriz de Spring Breakers muestra que ya no sigue a su ex.