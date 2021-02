Chimbala y Guaynaa se unen en una colaboración explosiva

Chimbala también es el gran responsable de El Juidero, uno de los temas latinos más sonados en TikTok y que se ganó su propio challenge viral.

"En verdad nunca que me esperé que iba a ser lo que esa canción está siendo, volverse viral, todo el mundo loco con la canción fue algo que me ha sorprendido", señaló. "En verdad ahí me doy cuenta de que los que saben de nosotros al 100% son la gente, ellos son los que deciden cuál canción se va a volver viral o cual no".