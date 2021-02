Revive el show de Medio Tiempo de The Weeknd en el Super Bowl

El músico hizo que la gente se levantara de sus asientos con su set de aspecto futurista. Luciendo su atuendo característico (una chaqueta roja brillante y una camisa negra con botones con pantalones a juego), comenzó con su canción estrella, Starboy y rápidamente cantó The Hills.

The Weeknd también interpretó I Can't Feel My Face, I Feel It Coming, Save Your Tears y Earned It.