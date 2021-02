Erika Buenfil es criticada por dejar que su hijo use vestidos

El joven aparece de mujer, mientras que la actriz mexicana usa short y camiseta, con el audio de la canción Rica y apretadita de El General.

"Para nada me gustó. Pobre muchacho vestido de mujer, se ve que le da pena", "no me gusta que vista de mujer", comentarios usuarios en el post ."Inapropiado por completo ese tik tok para hacerlo con su hijo y menos travestido innecesariamente, pues el tema ni lo requería".

Míralos en el video.