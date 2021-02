Britney Spears le responde a quienes se quejan porque sus bailes “no son perfectos”

Ella agregó que ha terminado con la presión de verse de cierta manera cuando todo lo que quiere hacer es simplemente bailar un poco.

"Si crees que debería parecer que estoy en la portada de una revista cuando bailo... ¡¡¡lo siento, no va a pasar!!!", continuó la ganadora del Grammy.

La estrella de If U Seek Amy, de 39 años, ciertamente no ha dejado que ningún hater le impida mostrar sus movimientos últimamente. Solo en los últimos siete días, ella ha compartido videos bailando i love you de Billie Eilish, Mi Gente de J Balvin y Holy Grail de Jay-Z y Justin Timberlake.