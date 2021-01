Alessandra Rosaldo molesta con el gran parecido de Aitana con Eugenio Derbez

Pues sí, la pequeña Aitana es una fotocopia de Eugenio, cosa que no tiene nada contante a la cantante de Sentidos Opuestos.

Si hay algo que no se puede negar, eso es la genética... Y el clan Derbez es prueba viviente de ello. Pero eso no es necesariamente algo que cause felicidad, por lo menos no para Alessandra Rosaldo, según declaró el propio Eugenio.