Elizabeth Chambers rompe el silencio acerca de la controversia de su ex, Armie Hammer

Elizabeth Chambers está sopesando el más reciente drama que rodea a su ex Armie Hammer.

The Hollywood Reporter informó el jueves 28 de enero que el director de Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, y la estrella Timothée Chalamet están en conversaciones para hacer una adaptación cinematográfica de la novela de Camille DeAngelis Bones and All. La novela cuenta la historia de una mujer que se comienza a buscar a su padre con la esperanza de saber por qué siente el deseo de asesinar y comerse a las personas que le muestran afecto.

THR no indicó si Armie, quien coprotagonizó Call Me by Your Name, está involucrado en el proyecto.