Todo sobre los planes de Khloé Kardashian y Tristan Thompson para tener un segundo bebé

¡Este clan pronto podría ser de 4!

Khloé Kardashian y Tristan Thompson están listos para un nuevo capítulo juntos.

En un nuevo tráiler de Keeping Up With the Kardashians, que se lanzó este jueves, 28 de enero, la fundadora de Good American le dice al jugador de los Celtics de Boston que quiere expandir su familia. Así es, parece que el dúo espera darle un hermano a True Thomspon, de 2 años.

Como le dice Khloé a Tristan en el adelanto, "Simplemente siento que es hora de tener otro hijo".