El nuevo mensaje de Michelle Renaud tras su ruptura con Danilo Carreras

Mientras que el actor y modelo ecuatoriano está de luto por el fallecimiento de su colega y amigo, Efraín Ruales, quien fue asesinado la mañana del pasado 27 de enero.

"Hoy me desperté con una noticia que me pone triste, que me duele. Porque se va un amigo, se va alguien a quien admiro, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, que siempre quería dar un mensaje positivo. (...) A toda la familia de Efraín le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame. Yo sé que él ya está ahorita en la gloria de Dios", dijo el protagonista en un video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

La ruptura de Danilo y Michelle fue una gran sorpresa para sus seguidores, ya que la pareja parecía estar bastante enamorada en redes sociales.