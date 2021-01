Rebel Wilson dice que la gente la trata diferente desde que perdió peso

La actriz se sinceró sobre las realidades de su transformación.

A Rebel Wilson le encanta su cuerpo. Pero durante el episodio del 27 de enero de The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin, la actriz de 40 años explicó cómo la han tratado de manera diferente desde que perdió peso.

"Me gusta pensar que me veía bien en todos los tamaños y cosas así, y siempre he tenido mucha confianza. Así que no era como si no tuviera confianza y ahora estoy súper segura", dijo la estrella de Pitch Perfect. "Creo que lo que ha sido realmente interesante para mí es cómo te tratan otras personas. A veces, al ser más grande, la gente no necesariamente te mira dos veces. Y ahora que estoy en buena forma, la gente se ofrece a llevar mis comestibles a el auto y mantener las puertas abiertas para ti. Yo pensaba como, '¿Es esto lo que otras personas experimentan todo el tiempo?'"