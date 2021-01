Asesinan al popular presentador de TV ecuatoriano Efraín Ruales

"A través de una llamada me dicen: 'cuidado con los mensajes que enviaba los domingos sobre los casos de corrupción'", mencionó en aquel momento.

"Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

Testigos del crimen que se encontraban en el área indicaron que trataron de auxiliarlo, pero Ruales ya no tenía signos vitales.