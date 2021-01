Zendaya explica por qué nunca se avergonzará de su pasado como chica Disney

No es que a Zendaya no le hayan preocupado las limitaciones percibidas que podría poner en su carrera. Ella compartió su conmoción por haber sido elegida para Euphoria, y señaló que comenzó como una adolescente inocente en Shake It Up de Disney Channel, pero el director de la serie, Sam Levinson, todavía pensaba que ella podía interpretar a una angustiada Rue.

Como dijo Zendaya, "debe haber visto algo en mí".