Hija de Jacqueline Bracamontes la interrumpe en una entrevista y es adorable...

"Todos los proyectos que había hecho antes era de protagonista, entonces éste es un personaje muy importante, el de "Mariana", pero no es la protagonista; entonces te juro que fue hasta raro, así como una gran lección hermosa de humildad de aceptar la realidad de este momento, y me tocó hacer una escena con Silvia que ella se pone a llorar y yo era como, ¡wow!

"Antes a mí me consolaban y ahora a mí me toca consolar, pero bueno, es parte del aprendizaje de esto y me encanta, y sobre todo compartirlo con alguien como Silvia. Pero fue muy lindo y me tocó aprender muchas cosas, ahora del otro lado".

