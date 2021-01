Por primera vez se revelan detalles de lo que ocasionó el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

El comediante reveló que al grabar la primera temporada comenzaron los problemas que llevaron a la pareja al divorcio.

"Hay cosas personales... Fue una gran discusión saber si íbamos a hablar de lo que sucedió con mi hija, porque acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera todo esto empezó en Marruecos, quizá no fue lo que hizo que se separaran, pero sí aceleró el proceso. No sabíamos si hablar de ello o no, porque fue de las cosas más complicadas que hemos pasado como familia.", explicó Eugenio Derbez.