La ex de Armie Hammer, Paige Lorenze, detalla su relación poliamorosa y sadomasoquista

Descubre cómo se conocieron y qué tan seria se volvió su relación.

Una de las ex parejas de Armie Hammer compartió su experiencia con el actor.

En una entrevista exclusiva con E! News, Paige Lorenze recordó cómo comenzó por Instagram su relación con la estrella de Call Me By Your Name.

Según la modelo de 22 años, Armie la contactó por primera vez en 2019. "Me comenzó a seguir en Instagram y yo no lo seguí de vuelta porque no sabía quién era en realidad", le explicó Paige a E! News. "Entonces vi que todavía estaba casado y no separado, así que no respondí ni nada. Pero cuando me mudé a Los Ángeles, nos pusimos en contacto".