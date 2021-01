¿Cómo se siente Scott Disick con nuevo romance entre Kourtney Kardashian y Travis Barker?

Todos quieren saber qué opina Lord Disick sobre el nuevo galán de su ex.

Kourtney Kardashian está oficialmente fuera del mercado de las solteras después de iniciar un romance con su viejo amigo, Travis Barker. El dúo recientemente pasó el fin de semana en la casa de Kris Jenner en Palm Springs, California, donde publicaron fotos a juego de la lujosa ubicación.

Entonces, ahora que Kourtney está con alguien nuevo, ¿cómo se siente su ex, Scott Disick, sobre su romance con la estrella de Blink-182? "Scott ha estado con Travis en varias ocasiones y cree que es un gran tipo", le dijo una fuente a E! News. "Él está muy feliz por Kourtney y no le sorprende que estén saliendo. Kourtney ha pasado mucho tiempo con Travis y no le sorprende que hayan desarrollado una relación romántica".