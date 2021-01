Justin Bieber recuerda y reflexiona su escandaloso arresto de 2014

"Hoy hace 7 años me arrestaron, no fue mi mejor momento", escribió Justin, ahora de 26 años, en Instagram el sábado 23 de enero, junto con una foto de él saliendo de la cárcel después de pagar la fianza horas después de su arresto. Él llevaba una sudadera con capucha negra sobre una camiseta sin mangas negra, pantalones cortos de cuero negro y zapatillas deportivas de color rojo brillante.

Justin continuó, "No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios... También usaba demasiado cuero para alguien en Miami. Todo esto es para decir Dios me ha traído por un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo... Dios estaba tan cerca de mí entonces como lo está ahora".