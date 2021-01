Jojo Siwa dice que está "muy muy feliz" por la reacción de sus fans al salir del closet

"Hay muchas personas que aceptan y están llenas de amor y eso hace que esté bien. Claro que habrán otros que dirán que no es normal. Literalmente nada de nadie es normal, pero eso está bien. Está bien ser diferente. Y muchas personas se asustan de serlo y es algo de lo que nunca deberíamos tener miedo. Deberíamos sentirnos orgullosos... ¡me siento lo más feliz que me he sentido en toda mi vida y eso es lo que importa!".

Cuando se le preguntó hace cuanto hace parte de la comunidad LGBTQ+ ella respondió que no lo sabe.