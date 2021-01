Todo sobre el supuesto triángulo amoroso entre Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Joshua Bassett

Getty Images; Shutterstock

Para aquellos que no se han puesto al tanto del drama, Olivia y Joshua interpretan a los amantes de la pantalla Nini y Ricky en High School Musical: The Musical: The Series de Disney +. Los fanáticos sospechaban que también estaban saliendo en la vida real, aunque es posible que se hayan separado en agosto cuando Olivia mencionó una "relación fallida" en TikTok.

Los fanáticos creían que driver's license, una balada profundamente melodramática sobre una ruptura, se refería a Joshua cuando canta, "¿Supongo que no quiso decir lo que escribió en esa canción sobre mí?"

La canción llegó poco antes de que Joshua lanzara su tema Lie Lie Lie, que acusaba a una antigua amante de "mentir entre dientes" y "actuar de manera tan inocente".