5 razones para ver Mariposa de barrio

La bioserie de Jenni Rivera, La Diva de la Banda, está disponible por Universal+ y no puedes perdértela.

Antes de su muerte, en 2012, Jenni Rivera se encontraba escribiendo sus memorias, las cuales no pudo ver impresas tras el accidente aéreo que conmocionó a sus fans y familia. Sin embargo, para 2013, las palabras y recuerdos de la cantante tomaron forma en Inquebrantable: Mi Historia, A Mi Manera, su autobiografía. El libro se convirtió en un éxito total, entrando a las listas de best sellers del New York Times.

Cuatro años más tarde, en 2017, Inquebrantable daría vida a la bioserie sobre la vida de La Diva de la Banda: Mariposa de barrio, hoy disponible por Universal+.