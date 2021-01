El sutil cambio que hizo Olivia Wilde en medio de su romance con Harry Styles

La actriz y directora no quiere negativismo en sus espacios.

Olivia Wilde ha implementado una nueva política para su cuenta de Instagram: no se permiten troles.

La estrella de 36 años recientemente limitó los comentarios en sus publicaciones en medio de las críticas a su relación con Harry Styles, quien protagoniza su película Don't Worry Darling. Si bien la actriz y directora y el actor de 26 años no han comentado sobre su romance, ellos fueron fotografiados juntos por primera vez, tomados de la mano, en la boda del mánager del ex One Direction Jeff Azoff en Montecito, California, justo después de las fiestas de Año Nuevo.