Cole Sprouse da su más sincera opinión sobre la idea de revivir The Suite Life of Zack & Cody

Cole Sprouse fue un invitado en The Drew Barrymore Show este martes 19 de enero, donde la host Drew Barrymore le preguntó si consideraba que el próximo revival de Sex and the City realmente sería un verdadero revival, dado que Kim Cattrall no regresará como Samantha Jones.

A pesar de que la estrella de Riverdale de 28 años admitió sorprendentemente que no sabía cuál es Samantha (¡blasfemia!), luego ofreció una visión reflexiva de los peligros potenciales de regresar al pozo. E incluso sopesó si estaría dispuesto a volver a la serie de Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody, que convirtió a Cole y su hermano gemelo Dylan Sprouse en rompecorazones y nombres familiares.