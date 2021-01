Ahora entenderás por qué todos se burlan de la épica mansión de Kylie Jenner

Todo lucía increíble al interior de la mansión de la estrella de Keeping Up With the Kardashians hasta que enfocó su ducha, la cual, para muchos, resultó ser mundana e incluso algo decepcionante.

¡¿Por qué?! Bueno, considerando la magnitud y el lujo que se respira en su morada, la regadera de Jenner no tiene competencia al lado de la cualquier simple mortal, y es que su presión es sencillamente pobre.