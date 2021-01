Armie Hammer finalmente se disculpa por uno de sus contenidos filtrados

Todd Williamson/E! Entertainment

La organización también afirmó que reportaron el video de Hammer a las autoridades locales.

En las últimas semanas, supuestos mensajes de Hammer se han compartido con el público. Numerosas mujeres afirman que el actor compartió sus fantasías sexuales gráficas con ellas, incluido su deseo de "beber" su sangre.

E! News no ha confirmado la autenticidad de las cuentas, fotos y mensajes.

Hammer, quien anunció su separación de su esposa Elizabeth Chambers en julio, reveló más tarde que ya no participaría en la película Shotgun Wedding de Jennifer Lopez. Él dijo en un comunicado, "No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mi**da, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo, en buena conciencia, dejar a mis hijos durante cuatro meses para filmar un en República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso".