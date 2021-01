Noah Centineo debió someterse a una muy necesaria cirugía

"Está bien, todo listo", le dijo a la cámara, abriendo de par en par para mostrar el nuevo aspecto de su boca. "Terminamos."

Este ya ha sido un 2021 ajetreado para el actor, que está listo para repetir su papel de Peter en To All the Boys: Always and Forever, junto a Lara Jean de Lana Condor. El tráiler salió la semana pasada antes del lanzamiento de la película de Netflix el 12 de febrero y mostró a Lara Jean decidiendo si unirse a Peter en Stanford en la tercera entrega de la popular franquicia cinematográfica.