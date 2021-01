Jennifer Garner le responde a la influencer que posó en bikini en la nieve ¡Y morirás de la risa!

"Estoy muy agradecida con todos en esta comunidad. Para celebrar a los 10 millones de ustedes, aquí está EL video que le prometí a mi mánager (hola, @nksolaka) y a mi publicista (hola, @mereowass) que nunca publicaría", escribió en el clip. "En algún momento de 2021, señoras, intentaré lucir linda solo para ustedes. #Gracias".

Más tarde compartió cómo su equipo realmente reaccionó a su hilarante clip. "Obviamente, no quieren que publiques algo poco atractivo a propósito", le dijo Garner a Entertainment Weekly. "Me decían, 'Jennifer, ¡puedes verte bien en traje de baño! ¡No publiques eso!' Básicamente, 'Nunca volverás a trabajar'".

Sin embargo, la actriz no estuvo de acuerdo. "Solo dije, 'Nunca me veré así en traje de baño. No hay manera. Y creo que es gracioso'", continuó. "¡Y hoy es el día, está subiendo!"