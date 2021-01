¿Quién es la actriz que se rumora ser la tercera en discordia entre Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Desde finales de 2020, los reportes de una separación entre la pareja de actores han resonado entre los fans.

A mediados de diciembre de 2020, surgieron los reportes de que la pareja protagónica de Quererlo todo se había separado. Un reporte dado por TV Notas, daba cuenta de que estaban poniendo su distancia en los foros y portándose muy distantes. Sin embargo, Michelle Renaud tomó sus redes sociales para reafirmar su amor por Danilo Carrera.

"Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta la versión más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah...", escribió.