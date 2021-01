Dua Lipa detalla cómo es la vida en la granja de la familia Hadid

Si bien las dos estrellas son notable y deliberadamente privadas sobre su romance, Lipa reveló que está "muy cómoda en la relación, más que en cualquier otra". Y, si eres un fan que espera obtener más información, solo escucha su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia.

"Cuando estaba creando el primer álbum, mucho de lo que estaba pasando en mi vida era sobre la angustia", compartió con Rolling Stone. "Esta vez, me sentía tan feliz y las cosas iban tan bien, pensé, 'Está bien, necesito poder retratar este sentimiento de una manera que no me parezca cursi'. No sé por qué pensé que cuando eres un artista pop y haces una canción feliz, entonces, de repente, simplemente no está bien. Tuve que dejarlo pasar".