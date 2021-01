Noah Centineo revela algo muy desagradable que hicieron sus fans

To All The Boys I've Loved Before desató una locura entre sus seguidores.

En una entrevista de GQ, publicada el miércoles 13 de enero, Noah Centineo, de 24 años compartió una historia escandalosa de fanáticos que lo siguieron al aeropuerto poco después del estreno de la película de 2018.

Él recordó que en ese momento sintió como si alguien estuviera demasiado cerca de él, incluso para los estándares anteriores a COVID. Cortésmente, el actor se volvió y le preguntó al hombre cómo estuvo su vuelo, a lo que el extraño respondió, "Oh, no, no volamos. Vinimos aquí por ti".